Эксперт считает, что выборы родили кучу интриг

Результаты местных выборов-2010 способствовали зарождению целого ряда интриг, а также дали серьезную пищу для размышлений основным политическим игрокам страны. Так считает генеральный директор «Центра политического консалтинга» Денис Денисенко.

В статье в газете «Зеркало недели» он отметил рост поляризации политических вкусов избирателей, о чем свидетельствует значительное увеличение поддержки коммунистов и «Свободы».

«В сущности, как на Западе, так и на Востоке страны мобилизировался протестный электорат, не согласный с генеральной линией Партии регионов», - считает Д.Денисенко.

Интригой, по его мнению, является и потеря позиций «Батькивщиной». По словам эксперта, свою роль в том, что партия Тимошенко повсеместно ухудшила электоральные показатели, сыграл тот факт, что в ключевых для этой политической силы Киевской и Львовской областях она была выброшена на обочину избирательного процесса.

«Последний писк политтехнологической моды – рейдерский захват партийных списков – сработал на ура. Кроме того, «Батькивщина», а точнее ее основная движущая сила Юлия Тимошенко, была сама на себя не похожа – ни креативных решений, ни бурной энергии убеждения страна не увидела. Поэтому и дала этому технологическому «штилю» свою оценку», - отметил Д.Денисенко.

Исходя из результатов волеизъявления, эксперт отметил еще одну важную тенденцию – со времен президентских выборов в табеле о рангах поменялись местами «Фронт змин» и «Сильная Украина». Процесс падения поддержки одних и рост рейтингов других имеет целый ряд причин, и зависели они, по словам Д.Денисенко, исключительно от деятельности первых лиц партий.

«Тигипко пошел работать во власть, где стал локомотивом подготовки и воплощения в жизнь нового Налогового кодекса, чем убил любое желание голосовать за свою политсилу представителей своего электорального ядра – среднего и малого бизнеса. Хорошая и качественная кампания, которая принесла Тигипко успех на президентских выборах, в этот раз сработала намного слабее. У Сергея Леонидовича, очевидно, подумали, что не нужно изобретать новый велосипед, и решили поехать на старом. Но хорошо накачаные шины электоральной поддержки к осени 2010 уже сильно спустили», - заявил эксперт.

В отличие от своего основного оппонента Арсений Яценюк, как считает Д.Денисенко, сделал выводы и перестал экспериментировать над собственным образом.

«Лидер «Фронта змин» стал именно тем, кем его ожидали увидеть сторонники - «белым воротничком», а не мрачным диктатором милитарно-кислотных рисунков. Как результат – спокойная и в целом обнадеживающая кампания помогла «фронтовикам» закрепить результат и получить представительство в местных советах практически по всей стране, - отметил он. – И если у Яценюка не случится еще одного нападения эпатажного прочтения избирательной кампании, то перед ним откроются неплохие перспективы на политическое будущее, в том числе и на следующих парламентских выборах», - подчеркнул эксперт.