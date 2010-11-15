Одобряют ли украинцы деятельность Януковича и Азарова? (опрос)

В ноябре наблюдается негативная динамика оценок деятельности Президента и исполнительной власти Украины гражданами.

Об этом идет речь в переданных УНИАН результатах всеукраинского опроса, проведенного общественной организацией “Украинский демократический круг” по заказу Института политики.

“Относительное большинство граждан (48,8%) в целом не одобряет деятельность Виктора ЯНУКОВИЧА в должности Президента Украины. Одобряют деятельность Президента 41,7% взрослого населения. Не смогли определиться 9,5%”, - говорится в исследовании.

В ноябре, по сравнению с маем 2010 года, количество тех, кто одобряет деятельность В.ЯНУКОВИЧА в должности главы государства, уменьшилось на 19,6% (с 61,3% до 41,7%), а количество тех, кто не одобряет его деятельность, возросло на 21% (с 27,8% до 48,8%), констатируют социологи динамику оценок граждан.

Деятельность В.ЯНУКОВИЧА на посту Президента положительно оценивают в Южном и Восточном регионах, хуже - в Центральном регионе, а хуже всего – в Западном регионе. Снижение оценок деятельности В.ЯНУКОВИЧА в должности Президента Украины в ноябре по сравнению с маем 2010 года состоялось в большей степени за счет снижения оценок его деятельности жителями Юга и Востока Украины, констатируют авторы исследования.

”Большинство граждан (57,1%) в целом не одобряет деятельность правительства Украины. Одобряет деятельность Кабинета министров треть населения (32,6%), при этом каждый десятый (10,3%) не смог определиться”, - также отмечается в опросе.

В ноябре по сравнению с маем 2010 года количество тех, кто одобряет деятельность правительства Украины, уменьшилось на 19,7% (с 52,3% до 32,6%), а количество тех, кто не одобряет его деятельность, возросло на 24,8% (с 32,3% до 57,1%), заявляют социологи.

”Также более половины взрослого населения (52,4%) в целом не одобряют деятельность Николая АЗАРОВА в должности премьер-министра Украины. Одобряют его деятельность 36,8%, а 10,8% опрошенных не смогли определиться”, - отмечается в результатах опроса.

Относительно динамики социологи отмечают, что в ноябре по сравнению с маем 2010 года доля тех, кто одобряет деятельность действующего премьер-министра, уменьшилась на 17,1% (с 53,9% до 36,8%), а тех, кто не одобряет его деятельность, возросла на 22,6% (с 29,8% до 52,4%).

Опрос проводился 2-8 ноября. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины всех регионов страны. По месту жительства опрошено 1200 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.