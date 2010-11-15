Луценко: я, честно говоря, не специалист по оральному сексу

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко не дрался с советником главы МВД Константином Стогнием.

Об этом бывший чиновник заявил в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВi.

"В пятницу не было никакого инцидента со мной. Я завершил выступление в студии Савика Шустера, вышел на улицу и спокойно общался с другими людьми", - рассказал Луценко.

"В это время Стогний вступил в перепалку с народным депутатом Грымчаком, не смог победить его интеллектом и набросился на него с кулаками", - отметил экс-министр.

По его мнению, затем Стогний "понял, что это чистое уголовное дело": "Ведь речь идет о лице, которое является неприкосновенным, и которое не только бить, даже пугать нельзя".

"После этого он придумал какую наивную историю, якобы бросался на меня. Для меня это новость", - заявил Луценко.

"Я вообще не вел с ними разговора. Ни с Гуцалюком, ни со Стогнием. Я стоял буквально у дверей. Есть служебная видеокамера, пожалуйста посмотрите", - уточнил политик.

Экс-министр также опроверг информацию о том, что предложил "оральный контакт с министром внутренних дел".

"Это у людей то в министерстве что-то изменилось, если у них в голове об оральном сексе крутится. Я, честно говоря, в этом не специалист... Я не знаю, откуда Андреев высосал эту историю об оральном сексе. Может у него есть странности, но это его проблемы", - заявил Луценко.

Украинская правда