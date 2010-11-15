К парламенту соберутся около 50 тысяч человек

Из-за запланированного Верховной Радой на 16 ноября рассмотрения проекта Налогового кодекса во втором чтении в Киев со всех областей Украины уже с утра 15 ноября съезжаются недовольные этим проектом. По прогнозам организаторов пикетов, перед парламентом соберется около 50 тысяч предпринимателей, пишет газета Сегодня.

Чтобы не рисковать разборками с ГАИ и тем, что их автобусы остановят и не пропустят, предприниматели Чернигова отказались ехать в Киев автобусами. "Все перевозчики предупреждены, что их могут остановить и не впустить в столицу. Поэтому наши люди с 23 сентября на маршрутках и электричках "партизанскими тропами" пробираются в Киев", - рассказывает глава организации Черниговский профсоюз предпринимателей Елена Варнакова.

На прошлый митинг против принятия Налогового кодекса, который проходил 21 октября, в столицу из Чернигова приехало около 800 человек. "Сейчас нам будет стыд и позор, если привезем в Киев менее 2 тысяч предпринимателей", - заявила Варнакова.

Накануне в разных концах Чернигова организаторы движения провели четыре собрания с торговыми центрами и с двумя самыми крупными рынками. В результате было принято решение, что 16 числа все эти объекты и еще много других точек будут закрыты. Предприниматели не выйдут на свои рабочие места, а отправятся в Киев. Те, кто не может поехать в столицу - останутся митинговать в Чернигове под облгосадминистрацией.

Участники акции протеста заявили, что их требования на сегодняшний день изменились. Если раньше они надеялись на возможность компромисса при принятии Кодекса, то теперь понимают, что власть все предложения бизнеса отметает.

Поэтому участники протеста требуют отложить принятие этого варианта Налогового кодекса до того времени, пока не будет разработан новый его вариант, но уже с участием предпринимателей.