В ГПУ утверждают, что Луценко нарушил «все, что только можно»

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО инкриминируется еще несколько фактов нарушения законодательства.

Об этом в эфире "Шустер Live" на ТРК «Украина» заявил начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Александр КАЛИФИЦКИЙ.

По его словам, как только Ю.ЛУЦЕНКО был назначен министром, он прибег к нарушениям "всего, чего можно".

А.КАЛИФИЦКИЙ отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО устроил на работу своего друга Леонида ПРИСТУПЛЮКА. При этом, добавил он, как выяснило следствие, диплом о техническом образовании Л.ПРИСТУПЛЮКА, на основании которого он получил звание капитана милиции, оказался фальшивым.

А.КАЛИФИЦКИЙ заметил, что Л.ПРИСТУПЛЮК был принят не на должность водителя, а получил офицерское звание и работал старшим оперуполномоченным в одном из секретных подразделений. Кроме того, позже Ю.ЛУЦЕНКО вне очереди предоставил право Л.ПРИСТУПЛЮКУ получить квартиру.

"Но водителя не устроила эта квартира, поскольку она находится на улице Сосницкой, и далеко добираться на работу. И он попросил получить квартиру на улице Дмитровской. Самое интересное другое: то, что эту квартиру получил этот человек, а прописан в ней почему-то Юрий Витальевич также. То есть, выходит, что Вы с водителем в этой квартире», - сказал А.КАЛИФИЦКИЙ, обращаясь к Ю.ЛУЦЕНКО.

Представитель Генпрокуратуры также заявил, что водитель Ю.ЛУЦЕНКО получал "знаки ведомственные и награды". "Начиная с 2005 года, по весну 2010-го получил 8 наград, одна из которых - табельное оружие, знаки ведомственные, в том числе и за предоставление помощи правовой международной. Только не понятно, кому и чем водитель мог помочь за границей. Вот с этими вопросами мы сейчас разбираемся", - отметил он.

А.КАЛИФИЦКИЙ заметил, что это тот небольшой перечень, чем сейчас занимается Главное следственное управление Генпрокуратуры. "Я уверен, и могу сказать, что есть еще много всяческих интересных моментрв, которые нам придется разобрать. И то, что инкриминируют Юрию Витальевичу, и он обижается, что там у него 191 часть 3 (Уголовного кодекса), то это далеко еще не полный перечень тех статей, которые Вас ожидают в дальнейшем", - сказал он, обращаясь к Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в отношении Ю.ЛУЦЕНКО возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ряд оппозиционных политсил, в частности, Блок Юлии Тимошенко и возглавляемая ею партия «Батькивщина», заявили, что возбуждение уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО является давлением на оппозицию и преследованием оппозиционных политиков.