Так с кем подрался Стогний?

Народный депутат Украины Юрий ГРЫМЧАК требует от Президента Украины и Кабинета министров немедленно уволить советника министра внутренних дел Константина СТОГНИЯ и директора Департамента связей с общественностью МВД Украины Дмитрия АНДРЕЕВА «за ложь и клевету и невозможность дальнейшего исполнения своих обязанностей вследствие опорочения чести офицера милиции».

Как говорится в переданном агентству УНИАН пресс-службой «Народной самообороны» открытом обращении Ю.ГРЫМЧАКА к Президенту, Кабинету министров, Верховной Раде и общественности, «патологическая ложь, которая постоянно звучит из уст главного советника министра внутренних дел Константина СТОГНИЯ и директора Департамента связей с общественностью МВД Украины Дмитрия АНДРЕЕВА, должна быть наказана».

«Инцидент, произошедший в пятницу вечером после программы «Шустер live», стал лакмусовой бумажкой для представителя МВД К.СТОГНИЯ и его непосредственного подчиненного. Полковник милиции СТОГНИЙ в словесной перепалке перегнул палку дозволенного. Наш разговор касался исключительно незаконного получения им трех последних милицейских званий - майора, подполковника и полковника. Он настаивает, что получил звание полковника за то, что спас жизнь женщине, вытянув ее из пылающего автомобиля возле населенного пункта, несуществующего на карте Украины. Однако документы, которые я имею, свидетельствуют о противоположном - СТОГНИЙ после своего подвига получил звание майора милиции. За что он получил два последующих повышения - он не говорит, указывая лишь на спасение женщины», заметил Ю.ГРЫМЧАК.

По его словам, «заявление директора ДСО о разговоре вне эфира, который касался жилья, является ложью. Это могут подтвердить как представители команды, которая была с нашей стороны, так и посторонние свидетели инцидента. Речь шла исключительно о звании полковника, полученном СТОГНИЕМ незаконно. Не имея аргументов и интеллекта, СТОГНИЙ пытался доказать свою правоту применением физической силы».

«Лживая сущность этого человека, представляющего силовую структуру, может быть подтверждена и видеозаписью из камер наблюдения, которые находятся на здании, возле которого произошел инцидент. На них можно увидеть, что экс-министр Ю.ЛУЦЕНКО вообще не принимал участия в драке, поскольку находился на достаточном расстоянии от СТОГНИЯ. Нападение СТОГНИЯ на меня является ответом на мои многочисленные обращения в Генпрокуратуру и МВД о незаконных присвоениях ему милицейских званий. СТОГНИЙ через заявления своего непосредственного подчиненного пытается выставить себя героем. Однако хочу отметить, что я народный депутат, который имеет депутатскую неприкосновенность, а он – представитель МВД», - заявил Ю.ГРЫМЧАК.

По его убеждению, «дезинформация, патологическое искажение информации от представителей силового ведомства стало ярким примером того, что власть строит страну на насилии и лжи».

Как сообщал УНИАН, по информации “Народной самообороны”, Ю.ГРЫМЧАК и К.СТОГНИЙ подрались после ток-шоу «Шустер live» 12 ноября вечером.

Как говорится в сообщении “Народной самообороны”, между Ю.ГРЫМЧАКОМ и К.СТОГНИЕМ завязалась словесная перепалка, которая “касалась многочисленных депутатских запросов относительно незаконного присвоения последних трех милицейских званий К.СТОГНИЮ, в частности, звания полковника милиции”. “В возбужденном состоянии К.СТОГНИЙ с кулаками набросился на Ю.ГРЫМЧАКА. Депутат, защищаясь, был вынужден оттолкнуть К.СТОГНИЯ от себя. Советник министра упал на машину постороннего лица, которая стояла рядом. Полковник милиции К.СТОГНИЙ, быстро оставляя место события, обратился к народному депутату Ю.ГРЫМЧАКУ со словами прямой угрозы: “А вот теперь остерегайся и оглядывайся!”, сообщает “Народная самооборона”.

По информации директора ДСО МВД Украины Д.АНДРЕЕВА, К.СТОГНИЙ ударил в лицо экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО после ток-шоу «Шустер live». По словам Д.АНДРЕЕВА, по окончании первой части программы К.СТОГНИЙ и Михаил ГУЦАЛЮК, который в 2006 году находился первым на квартирном учете, но в 2009 году стал 66-м из-за изменения прежним руководством МВД приказа о выделении жилья работникам милиции, обсуждали вопрос возможности восстановления в очереди. "СТОГНИЙ с ГУЦАЛЮКОМ выходили из студии Савика ШУСТЕРА, и в момент, когда шел разговор, как же возможно восстановиться в этой очереди, бывший министр внутренних дел господин ЛУЦЕНКО сказал, что квартиру можно получить, если... ну, скажем так, сделать... оральный контакт с министром внутренних дел", - сказал Д.АНДРЕЕВ. "После этого СТОГНИЙ ударил господина ЛУЦЕНКО в лицо. Была потасовка. СТОГНИЙ попросил ЛУЦЕНКО, если у него есть какие-то претензии, вызвать милицию для выяснения этого инцидента. Но ЛУЦЕНКО отказался это делать", - отметил директор ДСО МВД.