Карасев рассказал, кто такой Балога

15:41, 12 ноября 2010
Политика
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И почему его взяли министром

Виктор БАЛОГА стал министром по вопросам чрезвычайных ситуаций, чтобы как высокопрофессиональный государственный менеджер помочь Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ провести необходимые для государства реформы.

Об этом в интервью УНИАН заявил один из лидеров партии “Единый Центр”, политолог Вадим КАРАСЕВ, комментируя сегодняшнее назначение В.БАЛОГИ на должность министра.

Он отметил, что это назначение не связано ни с какими политическими договоренностями лидера “Единого Центра” В.БАЛОГИ и Президента В.ЯНУКОВИЧА.

“Напротив, как известно, в ходе избирательной кампании в местные органы власти партия столкнулась с жестким давлением со стороны власти. Можно было бы говорить о договоренностях накануне кампании: вы нас не трогайте, а мы идем в правительство. Но этого не было сделано”, - отметил эксперт.

По словам В.КАРАСЕВА, данное кадровое решение главы государства не касается направления партийной деятельности. “Потому что правительство, которое сегодня формирует ЯНУКОВИЧ в соответствии с Конституцией 1996 года, - это не политическое правительство. Это правительство профессиональное, экономическое, но оно не основано на каких-то коалиционных, политических, партийно-квотных началах. Поэтому здесь также речь не идет о договоренностях на партийном уровне”, - объяснил политолог.

В.КАРАСЕВ подчеркнул, что “В.БАЛОГА пошел министром в правительство, которое строится не на политических, а на профессиональных началах, потому что Президент В.ЯНУКОВИЧ серьезно декларирует свое намерение реализовать реформы в Украине”.

“Если глава государства предлагает приобщиться к этому делу на уровне члена Кабинета министров, почему бы не пойти? Речь идет даже не о ЯНУКОВИЧЕ, не о Партии регионов, не о “Едином Центре”, не о политике в целом, а о необходимости реализации, внедрения, имплементации структурных реформ в Украине. Во имя реформ можно пойти на такой шаг”, - объяснил позицию В.БАЛОГИ его однопартиец.

В.КАРАСЕВ отметил, что “В.БАЛОГА, бесспорно, является государственным менеджером высокого качества, что засвидетельствовало его пребывание на протяжении трех лет на посту главы Администрации Президента Виктора ЮЩЕНКО”.

 

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