Новоизбранный мэр Кременчуга Бабаев отрекся от Тимошенко

Сегодня на первой сессии Кременчугского городского совета (Полтавская обл.) новообранный мэр города Олег БАБАЕВ заявил, что он покинул ряды ВО «Батьківщина».

Как передает корреспондент УНИАН, О.БАБАЕВ заявил, что он сложил полномочия руководителя городской организации партии «Батьківщина» и вышел из ее рядов.

«Мы должны быть независимы от цвета и партий... Мэр должен быть аполитичен... Мэр должен быть хозяйственником и работать не по партийным цветам», - считает О.БАБАЕВ.

Как сообщал УНИАН, 31 октября 2010 года мэром Кременчуга избран народный депутат Украины О.БАБАЕВ, которого выдвигало ВО «Батькивщина». Согласно официальным данным, за него отдали свои голоса 42,34% проголосовавших.

В то же время, за бывшего мэра Николая ГЛУХОВА (выдвигался Партией регионов) проголосовали 27,19% избирателей.