В киевской мэрии обещают вернуть музеям все картины, которые найдут

Картины Музея истории города Киева, предоставленные столичной мэрии, будут возвращены в фонды музея.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как говорится в сообщении, Главное управление культуры КГГА обратилось в Управление делами КГГА с просьбой произвести инвентаризацию имеющихся в помещениях мэрии художественных полотен, которые были переданы из фондов Музея истории Киева для оформления кабинетов руководства города.

По информации Главного управления культуры, с 1992 до 2006 года Музей истории города Киева передавал КГГА художественные работы для оформления помещений мэрии. Прием и передача экспонатов осуществлялись в соответствии с действующими нормативными документами, сказали в пресс-службе, подчеркнув, что на протяжении последних лет большинство работ было возвращено. Некоторые работы до сих пор остаются в помещении городской администрации и после проведения инвентаризации будут возвращены в музей, заверили в КГГА.

При этом в мэрии напомнили, что с 15 ноября 2007 года до 15 июня 2008 года согласно приказам Главного управления культуры и искусств в Музее истории города Киева была проведена сверка наличия с учетно-фондовой документацией музейных предметов группы «Живопись».

Во время этой сверки не обнаружено 111 живописных работ. По этому факту отделом милиции Шевченковского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело.

С учетом сложившейся ситуации работники Музея истории города Киева начали полную сверку наличия музейных предметов с учетно-фондовой документацией, в результате которой в конце 2008 года было найдено 56 музейных предметов. Работа над поиском еще 55 работ продолжается.

Сейчас, кроме группы хранения «Живопись», проведена также сверка наличия группы хранения «Старопечатные книги» с фотофиксацией, начата сверка наличия группы хранения «Графика» и коллекции Григория Светлицкого, информировали в КГГА.

Как сообщалось, 8 ноября газета «Сегодня» со ссылкой на Музей истории Киева и данные аукциона «Корнер» написала, что в Киевской мэрии «потерялись» четыре картины известного украинского художника Сергея Шишко. Средняя стоимость одной работы - 50 тыс. дол., однако может достигать и 100 тыс. долларов.

По информации издания, «Музей истории Киева, в фондах которого хранились эти картины, передал 6 работ для украшения кабинетов команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО - сразу после выборов 2006 года. Однако недавно, когда сотрудники Музея проводили инвентаризацию, их на месте не оказалось».

Как рассказала главная хранительница Музея истории Киева Людмила СУРГАЙ: «Я сама пошла по кабинетам чиновников искать картины. На меня топали ногами, кричали, мол, как вы смеете врываться в кабинет. А что делать, если они перевешивали картины из кабинета в кабинет и нигде не фиксировали это! Однако из шести ценных картин я нашла только две - в кабинетах Олеся ДОВГОГО, автор - Хвостов. ДОВГИЙ их уже вернул музею. Остальные четыре - известного художника Сергея Шишко - я так и не нашла”.