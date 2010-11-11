Янукович: на авантюре, если что-то вырастет, – то какой-то там урод

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что украинцы не будут поддерживать политиков, которые строят свою деятельность на авантюре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на расширенном совещании с административно-хозяйственным активом Ивано-Франковской области по вопросам развития региона, которое проходит сегодня в г. Калуше.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что готов сотрудничать с руководителями на местах, а также представителями любых политических сил, деятельность которых основывается на развитии экономики государства, решении насущных проблем граждан.

«Там, возможно, есть какие-то большие идеологи, которые хотят на каких-то разногласиях играть и мутить, как говорят, воду. Я вам скажу: перспектива у них будет – уголок, знаете, мы их много видели за годы независимости этих политиков. Они уходят все, и там у них такое место, как говорят, маргиналы. Им нравятся политические спектакли, но люди хорошо понимают, что на авантюре хлеб не посеешь. И на авантюре, если что-то вырастет, – это вырастет какой-то там урод», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он подчеркнул, что руководство государства и украинский народ хотят, чтобы «у нас рождались красивые города, поселки, красивая земля была». «Нам ее надо вычищать. Кто-то ее загрязнял, а мы будем очищать. У нас такая судьба – нашего поколения. Пришло время. Нам надо брать на себя ответственность и решать вопросы, выпавшие на нашу долю», - также подчеркнул глава государства.