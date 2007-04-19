Кивалов разочаровал Тимошенко: ничего не выйдет?

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ считает, что сложение полномочий депутатами фракций «Наша Украина» и БЮТ не приведет к признанию парламента неполномочным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов с ссылкой на С.Кивалова.

«Парадоксально, но факт: оппозиционеры утверждают, что сделали Верховную Раду неправомочной, а перевыборы – неминуемыми. Очередная наглая ложь», - сказал С.Кивалов, ссылаясь на статью 82 Конституции, в которой говорится, что «Верховная Рада Украины является полномочной при условии избрания не меньше двух третей от ее конституционного состава».

Депутат отмечает, что на выборах 26 марта 2006 года Верховная Рада Украины V созыва была избрана не на две трети, а полностью, в составе 450 народных депутатов. «Результаты выборов скреплены окончательным решением суда и признаны независимыми наблюдателями. К началу первой сессии Верховной Рады в мае 2006 года 448 народных депутатов зарегистрировались, принесли присягу и голосовали на заседаниях Верховной Рады», - напоминает он.

По его словам, согласно со ст. 82 Конституции Верховная Рада Украины V созыва полномочна до 2011 года включительно. «Что же касается решения Конституционного Суда 2002 года, то оно толковало именно ту статью Конституции, которая была изменена в 2004 году, относительно смешаной, мажоритарно-пропорциональной системы выборов и, наконец, для случаев проведения досрочных выборов. Новую редакцию статьи 82 Конституции Украины Конституционный Суд никогда не толковал. Против этого ничего не скажешь», - объяснил С.Кивалов.

Депутат считает, что, слагая свои полномочия, народные депутаты от оппозиции «демонстрируют, в первую очередь, пренебрежение к голосующим за них гражданам». «Свое безразличное, наплевательское отношение к потребностям украинцев, которых народные депутаты обязаны защищать на протяжении всего срока полномочий: с 2006 по 2011 год. Этим «народным избранникам» хватило и года, чтобы забросить работу и гордо удалиться. Интересно, каков будет их следующий шаг? Массовый отказ от украинского гражданства? Или коллективный выезд за пределы Украины, подальше от украинского народа и его проблем?», - поинтересовался С.Кивалов.