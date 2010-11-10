У Тимошенко думают, что регионалы уже локти кусают

Народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ не исключает, что Конституционный Суд примет такое решение, по которому большинство в Верховной Раде само будет определять дату проведения следующих парламентских выборов.

Об этом он заявил в интервью газете “День” (№205 от 10 ноября).

“Я бы не говорил сегодня, что все прогнозируемо и понятно. Убежден, что в Партии регионов и Администрации ЯНУКОВИЧА кусают локти из-за того, что выборы в парламент не объявили еще полгода тому назад, когда рейтинг Партии регионов и лично ЯНУКОВИЧА зашкаливал”, - сказал С.СОБОЛЕВ.

По его словам, эти выборы показали, что катастрофичность падение рейтинга Партии регионов является устойчивым и вряд ли они из этого выйдут. “Потому я не утверждал бы однозначно, что КС примет решение о проведении выборов 2012-го. Я не исключаю, что аналитики с Банковой подскажут Конституционному Суду (а такой опыт есть) утвердить решение, позволяющее играть на все фронты и еще и думать о дате выборов. Еще один возможный вариант - будет утверждено решение о марте 2011 года, потому что до 2012 года Партия регионов не доживет, так же и ЯНУКОВИЧ с рейтингом выше хотя бы 20%”, - сказал С.СОБОЛЕВ.

По его убеждению, нынешние местные выборы продемонстрировали отчаяние людей. С.СОБОЛЕВ отметил, что то, что в отдельных регионах всего 35-40% избирателей пришли и проголосовали, - это очень страшная ситуация для любой власти. “Учитывая это, появляется вопрос: «А можно ли и стоит ли ожидать объединенной оппозиции, которая будет идти единым фронтом?». Я считаю, что, поскольку следующие выборы не президентские, а парламентские, каждая политическая сила будет надеяться на то, что она самостоятельно пройдет в парламент. Поэтому переговорный процесс о возможном объединении усилий будет проходить в рамках следующего парламента”, - добавил он.

По словам С.СОБОЛЕВА, ключевой момент, когда оппозиция или большинство объединяются, - президентские выборы. “Мы четко увидели расклад голосов на этих президентских выборах. Я думаю, здесь сыграло свою главную роль то, чего не было в 2004 году, когда ЮЩЕНКО стал Президентом. Никто тогда не мог даже предположить, чтобы ТИМОШЕНКО призывала во втором или третьем туре голосовать против всех. А именно это в этом году сделал псевдодемократ и псевдопатриот ЮЩЕНКО, который все эти годы вел к власти эту клику, которую сегодня возглавляет ЯНУКОВИЧ”, - сказал он.