Герман после инфаркта вышла на работу

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН сегодня вышла на работу после пребывания на больничном в связи с инфарктом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава АП Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня на брифинге в Киеве.

Он уточнил, что А.ГЕРМАН, в частности, приняла участие в заседании рабочей группы по вопросам совершенствования избирательного законодательства, которое состоялось сегодня под председательством Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

С.ЛЕВОЧКИН также отметил, что состояние здоровья заместителя главы АП имеет позитивную динамику.