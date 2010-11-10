Герман после инфаркта вышла на работу
14:32, 10 ноября 2010Политика
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Левочкин увидел позитивную динамику
Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН сегодня вышла на работу после пребывания на больничном в связи с инфарктом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава АП Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня на брифинге в Киеве.
Он уточнил, что А.ГЕРМАН, в частности, приняла участие в заседании рабочей группы по вопросам совершенствования избирательного законодательства, которое состоялось сегодня под председательством Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.
С.ЛЕВОЧКИН также отметил, что состояние здоровья заместителя главы АП имеет позитивную динамику.
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