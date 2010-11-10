Жена Януковича со слезами пообещала помирить Восток и Запад

Жена Президента Украины Людмила ЯНУКОВИЧ в Донецке презентовала культурно-просветительский проект "Запад-Восток" под ее патронатом, который призван объединить страну.

Как сообщает ТСН, Л.ЯНУКОВИЧ волновалась: во время выступления, посвященного объединению страны, в ее глазах блестели слезы.

Презентацию посетила делегация во главе с губернатором Ивано-Франковской области Михаилом ВЫШИВАНЮКОМ.

Жена главы государства подъехала к парадному подъезду театра в автомобиле с небольшим портретом Президента на лобовом стекле. Л.ЯНУКОВИЧ уже не стеснялась фото- и видеокамер, всем видом демонстрируя, что находится в хорошем настроении, отмечает ТСН.

Жену Президента традиционно встретил художественный руководитель театра Вадим ПИСАРЕВ. Поздравив со сцены гостей из Ивано-Франковска, Л.ЯНУКОВИЧ призналась, что любит бывать в этом городе, потому что "там чисто и уютно и потому что Ивано-Франковской областью руководит Михаил ВИШИВАНЮК, с которым семья ЯНУКОВИЧЕЙ дружит с 1997 года, то есть с момента их венчания".

"Правда, семья ВЫШИВАНЮКОВ опередила семью ЯНУКОВИЧЕЙ по количеству внуков, - призналась с улыбкой Л.ЯНУКОВИЧ. - У Михаила Васильевича пятеро внуков, а у нас только трое. Следовательно, придется догонять".

Говоря о проекте "Восток-Запад", Л.ЯНУКОВИЧ подчеркнула, что подобные культурные мероприятия смогут объединить страну. "Главное - любить, надеяться и прощать", - завершила свое выступление жена Президента. Было видно, что после сказанных слов Л.ЯНУКОВИЧ разволновалась, в ее глазах заблестели слезы.

На помощь первой леди страны пришел губернатор Ивано-Франковской области, который вручил ей гуцульскую шкатулку со словами: "Чтобы она была наполнена наградами Виктора Федоровича".

В рамках презентации прошел концерт, организованный Ивано-Франковской областной государственной филармонией в рамках гастролей по Донецкой области.