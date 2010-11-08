Результаты выборов в Сумах

В Сумах территориальная избирательная комиссия обнародовала итоги выборов в городской совет, согласно которым депутатами нового созыва стали представители 5 политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно официальным данным избиркома, самое большое представительство в Сумском горсовете будут иметь депутаты от партии “ВО "Батькивщина", которые получат 36 мандатов. Второй по количеству будет фракция партии “Родной город”, которая будет насчитывать 24 депутата. Также в состав представительского органа войдут 9 депутатов от Партии регионов, 5 – от партии “Фронт Змін” и 2 - от КПУ.

Сумской горсовет нового созыва будет состоять из 76 депутатов, 38 из которых избирались по партийным спискам, а еще 38 - в мажоритарных округах.

В целом участниками избирательного процесса в Суммах были 38 партий. Не попали в Сумской горсовет, в частности, представители “Сильной Украины”, СПУ, партии “За Украину!”, “Свободы”, “Нашей Украины”, Народной партии, “Единого центра” (272) и других.

Как сообщили УНИАН в Сумском горсовете, на прошлых выборах в 2006 году БЮТ получил в Сумах 49 тыс. 026 голосов избирателей, что на 25 тыс. 294 голоса меньше, чем на выборах 2010 года. В то же время ПР улучшила свой результат (5 069) более чем вдвое (+ 5 359). Лучше проголосовали сумчане и за партию “Родной город”, в которую трансформировался ”Ночной дозор”, который набрал тогда 26 тыс. 785 голосов (+ 3 949). В то же время провальными можно назвать итоги голосования за “Нашу Украину”: получив в 2006 году 14 тыс. 892 голоса, в настоящее время партия потеряла 13 тыс. 880 из них.

По данным председателя Сумской городской ТИК Людмилы САЙКО, первая сессия Сумского горсовета VI созыва начнется в среду, 10 ноября, в 11.00.

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Городским головой Сум избран Геннадий МИНАЕВ, за которого отдали свои голоса 65 тыс. 868 избирателей, или 61,27% общего количества принявших участие в голосовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время официального объявления результатов выборов сообщила председатель Сумской городской избирательной комиссии Людмила САЙКО.

По ее словам, второе место занял кандидат от партии "ВО "Батькивщина" Виктор ВОЛОНТИРЕЦ с результатом 14 тыс. 291 голос, или 13,29%, третье - представитель Партии регионов Виктор ФЕДОРЧЕНКО, у которого 12 тыс. 959 голосов, или 12,05%.

Всего на должность мэра Сумм претендовали 7 кандидатов.

По информации Л.САЙКО, всего в Сумах в голосовании приняли участие 107 тыс. 491 избиратель из 238 тыс. 494. Не поддержали ни одного из кандидатов 5 тыс. 319 избирателей.

Как сообщал УНИАН, на выборах в 2006 году в Сумах Г.МИНАЕВ победил с результатом 46 тыс. 655 голосов, или 28,8%. Вторым тогда был В.ФЕДОРЧЕНКО, который получил 19 тыс. 423 голоса избирателей, или 11,99%.