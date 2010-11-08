В Крыму коммунисты объявили голодовку

Несколько представителей Компартии объявили сегодня голодовку в поселке Черноморское в Крыму с требованием объявить результаты выборов председателя поссовета, в которых, по их данным, победил коммунист.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы крымского рескома КПУ.

«До 5 ноября пятницы, до дня официального оглашения результатов местных выборов, бюллетени были уже подсчитаны и итоги известны: с перевесом более чем в 100 голосов победил кандидат от Компартии. Но члены избирательной комиссии от Партии регионов отказались утверждать итоговые протоколы и бросили проведение заседания. После того, как избирательная комиссия, нарушив закон, отказалась оглашать результаты, прошло трое суток», - заявили в КПУ.

Компартия не уточнила количество активистов, объявивших голодовку. КПУ утверждает, что люди проводят акцию в здании Черноморской районной госадминистрации.

По данным пресс-службы, начавшееся 8 ноября по исковому заявлению коммунистов в 14 часов заседание местного суда прервано до 14 часов следующего дня. «Перерыв в судебном рассмотрении дела о необходимости своевременного оглашения победителя на пост поселкового головы в ходе местных выборов в суде объяснили тем, что понадобились документальные доказательства избрания ДЕМУСЕНКО на пост первого секретаря райкома Компартии. Часом ранее судебное заседание также прерывалось. Тогда требовали свидетельство о регистрации Черноморской партийной организации», - говорится в пресс-релизе.

«Подобные затягивания судебного процесса являются искусственными препонами, необходимыми регионалам для организации или фальсификаций результатов голосования, или для того, чтобы под тем или иным предлогом объявить о повторных выборах на данном участке», - считает лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ.