Ющенко удивила просьба ГПУ еще раз сдать кровь «на диоксин»

Президент Украины (2005-2010) Виктор ЮЩЕНКО считает, что попытки подвергнуть сомнению результаты международной экспертизы крови после его отравления может привести к сомнениям в готовности Украины признавать акты международного права и к обвинениям в использовании следствия с целью политических преследований.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА.

“Виктор ЮЩЕНКО ожидает возобновления законного хода уголовного дела в отношении своего отравления”, - отметила она.

И.ВАННИКОВА сообщила, что бывший глава государства обратился 15 октября 2010 года с письмами к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и руководителю Генеральной прокуратуры.

По ее словам, поводом к такому обращению стало письмо «О необходимости назначения повторной судебно-медицинской экспертизы и предоставления экспертам дополнительных материалов», направленное В.ЮЩЕНКО Генеральной прокуратурой Украины.

«Виктор ЮЩЕНКО больше всего заинтересован во всестороннем, полном и честном расследовании дела о своем отравлении, завершении следствия и передаче материалов в суд, однако целый ряд положений письма из Генеральной прокуратуры вызывает удивление», - подчеркнула спикер.

Как отметила И.ВАННИКОВА, в обращении к Президенту и к генеральному прокурору В.ЮЩЕНКО, как пострадавший по делу, отметил принципиальные для объективного рассмотрения дела обстоятельства.

Во-первых, по ее словам, исследование крови В.ЮЩЕНКО в иностранных лабораториях осуществлялось на основании международных следственных поручений Генеральной прокуратуры Украины, направленных в предусмотренном законодательством Украины порядке в Министерство юстиции и специально уполномоченным правоохранительным органам Бельгии, Великобритании и Германии. Иностранные страны выполнили его в соответствии с существующими международно-правовыми актами и своим внутренним законодательством. Направляя официально в Украину результаты выполненных поручений, Бельгия, Великобритания и Германия взяли ответственность за достоверность результатов исследований.

Во-вторых, получив результаты исследований, Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Украины провело их экспертизу, привлекая как отечественных, так и иностранных специалистов. Эти специалисты, как отмечается в письме, «были предупреждены об ответственности по ст. 384 Уголовного кодексе Украины» и признали достоверность и достаточный объем предоставленных им материалов. На основании этих материалов украинские эксперты дали свое заключение. Следовательно, сказала И.ВАННИКОВА, можно считать, что их заключение является обоснованным и не вызывает никаких сомнений.

Также И.ВАННИКОВА отметила, что непосредственно исследовать кровь В.ЮЩЕНКО на предмет выявления в ней диоксина украинские эксперты не имели возможности, поскольку на время проведения экспертизы у Украины не было ни одной соответственно аккредитованной лаборатории.

Проведение экспертных исследований за рубежом проходило на официальном уровне, который полностью контролировался Генеральной прокуратурой Украины, правительством Украины, соответствующими украинскими медицинскими и экспертными учреждениями и специалистами, подчеркнула пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО.

Она напомнила, что еще осенью 2006 года тогдашний генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО на основании полученных результатов анализов крови пострадавшего В.ЮЩЕНКО и работы следствия сделал четкий вывод, что имело место отравление диоксином. Тогда А.МЕДВЕДЬКО заявил, что «Генпрокуратуре достоверно известны время, место и обстоятельства отравления Президента. Осталось только одно - нужно доказать, кто исполнил это преступление. Над этим мы сейчас работаем вместе со Службой безопасности Украины”. И позднее в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры от 21.09.2009 года четко отмечалось, что "факт преднамеренного отравления кандидата в Президенты ЮЩЕНКО в 2004 году полностью доказан собранными доказательствами, а отсутствие по делу на данное время обвиняемых (подозреваемых) обусловливается лишь сложностью обстоятельств преступления», - указала И.ВАННИКОВА.

“Именно поэтому попытки подвергнуть сомнению результаты экспертизы, которая была проведена на основании исследований иностранных лабораторий, или проведение повторной экспертизы после 4-х лет следствия могут привести к сомнению в готовности Украины признавать акты международного права и к обвинениям в использовании следствия с целью политических преследований”, - подчеркнула пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО.

Таким образом, В.ЮЩЕНКО ожидает от Генеральной прокуратуры возобновления законного хода дела, учитывая предоставленные на протяжении 2005-2009 годов результаты анализов и выводы самих представителей Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября новоназначенный генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.ЮЩЕНКО в рамках расследования дела о его отравлении.

"Относительно отравления экс-президента ЮЩЕНКО у следствия возникли серьезные вопросы в части объективности той экспертизы, тех анализов, которые проводились за рубежом. Необходимо взять у Виктора Андреевича вновь кровь для проведения тщательного анализа для того, чтобы ответить на ряд вопросов", - сказал В.ПШОНКА.

По словам генпрокурора, В.ЮЩЕНКО трижды приглашался для того, чтобы сдать кровь, но не являлся. "Мы будем работать в этом направлении", - добавил он.