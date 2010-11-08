Люди Тягнибока угрожают «распустить» Тернопольский горсовет

Новоизбранный городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ, которого выдвигала ВО “Свобода”, заявляет, что в случае объявления фальсифицированных результатов выборов в Тернопольский городской совет «Свобода» сложит все мандаты и приведет к недействительности городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

С.НАДАЛ отметил, что в ходе незаконного, по его мнению, проведения пересчета бюллетеней у кандидатов от ВО «Свобода» уменьшается количество голосов в связи с тем, что обнаруживают по две отметки в бюллетенях в поддержку кандидатов от «Свободы», в результате чего бюллетени признают недействительными. А это, в свою очередь, может привести к уменьшению представительства депутатов от ВО «Свобода» в городском совете и к увеличению представителей Партии регионов.

«Мы не позволим группе людей безнаказанно красть голоса, пренебрегать волеизъявлением людей и держать в заложниках целый город. Мы сдадим мандаты, поскольку уверены, что на повторных выборах сможем показать не хуже результат», - сказал С.НАДАЛ.

Как сообщал УНИАН, ТИК объявила новоизбранным председателем Тернополя представителя ВО «Свобода» С.НАДАЛА. По данным ЦИК, по пропорциональной системе «Свобода» будет иметь в городском совете 11 депутатов из 60.

По данным параллельного подсчета «Свободы», она претендовала на 24 мандата из 30 в мажоритарных округах. До сих пор результаты по мажоритарным округам ТИК не объявила в связи с тем, что в семи округах результаты обжалуют представители Партии регионов.