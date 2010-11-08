Что украинской милиции понадобилось в квартире белорусского журналиста

Корреспондент белорусской газеты “Народная Воля” Александр ЦИНКЕВИЧ связывает инцидент с правоохранительными органами Украины со своей журналистской деятельностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

“Эти события связываю исключительно со своей журналистской деятельностью в качестве специального корреспондента. Последний месяц я активно занимался сбором информации, посвященной проблематике проведения избирательной кампании в местные органы власти Украины и сбором фактов о нарушениях законодательства, связанных с этим процессом”, - подчеркнул он.

А.ЦИНКЕВИЧ еще раз отметил, что прибывшие по адресу его проживания сотрудники милиции не предъявили никаких документов и пытались “обманным путем” проникнуть в его квартиру. “В связи с этим мною сделан взвод, что данная группа милиционеров выполняла частный заказ некоего лица и при этом использовала свое служебное положение”, - сказал журналист. Он сообщил, что провел журналистское расследование и установил заказчика “этих преступных действий”. А.ЦИНКЕВИЧ отметил, что озвучит имя этого человека, если против него или членов его семьи будут продолжаться противоправные действия.

Он также сообщил, что обратился к народным депутатам с просьбой, чтобы компетентные органы пояснили ситуацию. А.ЦИНКЕВИЧ заявил о готовности и встретиться со следователем, если будут “соблюдены все установленные юридические процедуры”.

Он также заявил, что не имеет отношения к фальшивой газете “Коммерсант”, которая распространялась в Крыму перед выборами.

В свою очередь начальник Центра общественных связей ГУ МВД Украины Владимир ПОЛИЩУК пояснил причину появления милиционеров у квартиры белорусского журналиста А.ЦИНКЕВИЧА расследованием дела о распространении в Крыму фальшивого выпуска газеты «Коммерсантъ». Он отметил, что уголовное дело было возбуждено по факту незаконного использования бренда и логотипа. “Во время следственных действий был установлен человек, который перевозил эти печатные издания-фальшивки, распространял. Были опрошены определенные люди, и следователь дал отдельное поручение представителю крымской милиции, который и приезжал к Александру, опросить журналиста, поскольку именно из его квартиры были сделаны звонки, которые координировали выпуск этой газеты”, - сказал он.

“Только что я еще раз переговорил с этим офицером крымской милиции, он меня заверил, что у него была повестка для журналиста на 5 ноября явиться и дать свои показания”, - добавил В.ПОЛИЩУК.