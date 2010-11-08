Лукашенко заявил, что Россия «похерила» Союзный договор (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью польским СМИ, в котором обвинил российские власти в том, что они "похерили" Союзный договор, отказавшись три года назад проводить референдум по принятию Конституции Союзного государства. Как считает белорусский лидер, именно российское руководство виновно в провале проекта этого государственного образования.

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Как сообщает newsru, в беседе с журналистами Лукашенко также обозначил основные позиции, по которым Москва и Минск не могут прийти к единому мнению. Касаясь предстоящих выборов, белорусский президент также отметил, что в России, Беларуси и других странах СНГ есть традиция, по которой их лидеры правят десятилетиями.

По словам Лукашенко, Россия не захотела пойти на референдум по обсуждению будущего Союзного государства. "Она, извините, похерила этот Союзный договор. Почитайте, он же не закрытый, и увидите, где они нарушили. Экономическое сотрудничество. Они видели трубы, нефтепереработку, калийные объединения и прочие стратегические объекты, которые сегодня приносят колоссальные доходы государству. Это миллиарды долларов. Отдайте! Слушайте, как отдать? Как отдать? Вообще эти объекты запрещены к приватизации. Их небольшой список, но они запрещены к приватизации", - так объяснил Лукашенко одну из причин, по которой российская и белорусская сторона не пришли к единому мнению при создании Союзного государства.

По словам белорусского президента, в итоге под "бешеным давлением" Белоруссия вывела из этого списка "Белтрансгаз" и "50 на 50" поделилась с Россией. "Вот это была дележка! Они установили цену - 600 долларов стоит вся трубопроводная система в Беларуси. Я говорю: "Вы откуда эту цену взяли?". "А по балансу у вас в бухгалтерии". Я говорю: "Так это ж балансовая стоимость. А мы ж в рыночной экономике живем. Они сейчас об этом говорят. Поэтому давайте по рыночной оценивать", - рассказал Лукашенко.

Как считает белорусский лидер, стороны так и не добились точной цены, но, когда к оценке привлекли немецких экспертов, они назвали цену - 5 миллиардов долларов. "Тоже, знаете, не понравилось: Лукашенко несговорчивый", - с возмущением отметил президент Белоруссии.

Лукашенко обвинил российские власти в том, что они делают все, чтобы он проиграл выборы

"Они в России делают все для того, чтобы я проиграл эти выборы", - заявил белорусский лидер. Как считает Лукашенко, такая позиция объясняется тем, что России не нравится нежелание Белоруссии войти в состав Российской Федерации. "Я как первый президент суверенного государства не могу позволить себе уничтожить страну, включить ее в состав другого государства", - отметил в связи с этим Лукашенко.

В интервью Александр Лукашенко дал понять, что собирается и дальше руководить Белоруссией, несмотря на внушительный срок нахождения у власти. "Это ваши проблемы", - заявил он в ответ на рассуждение, что в Европе невозможно быть президентом 15 лет. По словам Лукашенко, зато такое возможно в Белоруссии и в России. Реагируя на реплику журналистов, что в России тоже невозможно, так как Путин больше не президент, Лукашенко всерьез удивился: "Как?! А кто?"