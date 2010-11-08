Украина должна воспринимать как свою проблему покушение на журналиста в РФ?

Украина должна воспринимать покушение на жизнь журналиста Олега КАШИНА в Москве как собственную проблему и требовать от российского руководства расследования этого страшного инцидента.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Киевского независимого медиа-профсоюза.

Как считают авторы заявления, покушение на жизнь журналиста О.КАШИНА является позорной политической расправой, поскольку одна из экстремистских организаций ранее откровенно угрожала ему и еще нескольким журналистам за их публикации.

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“За последние годы в России погибли или были избиті немало журналистов. В последнее время и в Украине произошло исчезновение журналиста – харьковчанина Василия КЛИМЕНТЬЕВА. Высказываются предположения, что его уже нет среди живых. Есть основания считать, что с ним расправились из-за его расследований деяний государственных чиновников. Кроме того, значительно усилилась практика грубого обращения с журналистами. К сожалению, негативный пример этого подает Администрация Президента, чиновники которой обращаются с журналистами как с прислугой”, - отмечается в заявлении.

В КНМП считают, что в Украине, как и в России, устанавливается атмосфера нетерпимости к критике власти и свободному слову. Противостоять этому можно, лишь громко протестуя против такой практики, требуя расследовать каждый случай нарушения закона против журналиста, отметили автор заявления.

“Требование со стороны украинской общественности расследовать покушение на московского журналиста не является вмешательством во внутренние дела России, - считает председатель Комитета КНМП Юрий ЛУКАНОВ, - поскольку российская негативная практика распространяется и на Украину. Поэтому мы объективно заинтересовані в том, чтобы прекратить этот процесс”.