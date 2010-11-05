Результаты выборов в Сумской облсовет

В Сумской области Партия регионов получила большинство депутатских мест в областном совете: по предварительным результатам подсчета голосов в Сумской облсовет от ПР проходит 51 депутат из 100. Об этом журналистам сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ.

«Результаты голосования в области стали подтверждением того, что нам удалось вернуть доверие людей к власти», - отметил губернатор.

«В области были созданы все условия для прозрачной, честной борьбы всех политических сил. Избирательный процесс осуществлялся в рамках законности, публичности и открытой конкуренции с предоставлением равных прав и возможностей каждому участнику избирательной гонки», - подчеркнул Ю.ЧМЫРЬ.

Он отметил, что Сумскую городскую ТИК возглавляла представитель оппозиции Людмила САЙКО.

«Первое место по выборам в облсовет заняла Партия регионов с результатом 22,9%, второе – партия «ВО «Батьківщина» – 20,2 %, третье – «Фронт Змін» - 6,3 %, четвертое – партия «Рідне місто» с результатом 5,6 %, пятое – КПУ с 5,4 % и шестое – «Сильная Украина», – рассказал Ю.ЧМЫРЬ.

При этом он уточнил, что оглашенные результаты не являются официальными, так как еще продолжается подсчет голосов.

Кроме того, по мажоритарным округам в Сумской облсовет было избрано 33 депутата от ПР, 5 – от «ВО «Батьківщина», 2 – от партии «За Україну!», еще ряд партий делегировали туда по одному депутату.

Таким образом, ПР будет иметь в Сумском облсовете 51 депутата из 100, что даст ей возможность единолично принимать решения.

Как сообщал УНИАН, по предварительной информации явка избирателей в Сумской области составила 48,7%.