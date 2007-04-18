Фракция БЮТ слагает свои полномочия в Верховной Раде

Парламентская фракция БЮТ приняла решение о сложении народными депутатами фракции своих полномочий.

Об этом УНИАН сообщил источник во фракции БЮТ.

По информации собеседника агентства, такой шаг депутатов направлен на то, чтобы предоставить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО дополнительные основания для роспуска Верховной Рады.