Рух: демократию в Украине нужно спасать

Народный Рух Украины призывает демократические силы к консолидированной борьбе с властью, которая “провалила тест на демократичность” во время местных выборов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении НРУ относительно местных выборов.

В Народном Рухе Украины считают, что 31 октября 2010 года в Украине состоялись “выборы без выборов”.

“Хотя на сегодня известны лишь предварительные результаты, в то же время уже сейчас необходимо дать объективную оценку той мистификации и манипуляциям, которые устроила Партия регионов. Начиная с отмены выборов, которые должны были состояться в мае, и принятия недемократического закона о местных выборах, вся кампания характеризовалась отсутствием равных условий между субъектами избирательного процесса”, - отмечают в НРУ.

В партии считают, что главными признаками местных выборов 2010 года было формирования территориальных и участковых избиркомов, в которых абсолютное большинство получали “регионалы” и их сателлиты-прислужники”, размещение Партии регионов повсеместно под №1 в бюллетенях, “нарезание” мажоритарных округов исключительно под “бело-синих кандидатов”, применение повального административного ресурса со стороны партии власти.

Кроме того, в НРУ подчеркивают, что во время избирательной кампании “в ход было запущено множество других технологий – создание оппозиционных партий-клонов, массовая печать фальсифицированных бюллетеней, подкуп избирателей, “карусели”, вброс бюллетеней в урны, искусственные ошибки в бюллетенях и очереди на участках, отсутствие информации о каждом кандидате на участках и тому подобное”.

“Все это властью было сделано с единственной целью – нивелировать суть местного самоуправления и создать придаток к президентской властной вертикали во главе с ЯНУКОВИЧЕМ”, - заявляют в Народном Рухе Украины.

В НРУ подчеркивают, что большинство граждан, наблюдая за этой ситуацией, просто отказались принимать участие в “спектакле власти”. “Хотя на сегодня до сих пор отсутствует полная информация относительно явки украинцев на избирательные участки, параллельные подсчеты демонстрируют, что народ проигнорировал выборы 31 октября. Участие в волеизъявлении приняли менее 50% избирателей, а в некоторых населенных пунктах этот показатель падает ниже 30%. То есть люди понимают логику власти, что “неважно кто как голосует, а важно, кто как считает”, - говорится в заявлении.

”Фальсификации в Украине продолжаются и сегодня там, где еще продолжаются подсчеты”, - отметили в НРУ.

Народный Рух Украины заявляет, что в Украине состоялись выборы, которые не отвечают демократическим стандартам и содержали фальсификации.

“Мы требуем принять избирательный кодекс, который поставит всех субъектов избирательного процесса в равные условия, а также позволит проводить свободное волеизъявление и оградит от частых изменений правил проведения выборов в зависимости от политической конъюнктуры”, - подчеркивается в заявлении.

В то же время НРУ в который раз призывает демократические силы к консолидации усилий “в борьбе с антиукраинской властью”. “Сегодняшняя ситуация с местными выборами – это также и отражение разрозненности национал-демократического лагеря. Все, кто считает себя патриотами, должны отбросить собственные мелкие амбиции. Демократию в Украине нужно спасать!”, - призывает Народный Рух.