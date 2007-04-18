Ющенко выразил соболезнование родным погибших в автокатастрофе на Хмельниччине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнование родным и близким погибших в автокатастрофе, произошедшей 17 апреля на трассе Стрый-Кировоград-Знаменка в Хмельницкой области.

«Разделяю боль тяжелой непоправимой утраты, которую понесли Ваши семьи. Примите мои искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час», – говорится в письме главы государства к родным и близким погибшим.

Как сообщал УНИАН, в ДТП в Хмельницкой области погибли 11 пассажиров и водитель микроавтобуса. В него врезался грузовой автомобиль "Рено", водитель которого заснул за рулем.