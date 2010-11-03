Стецькив: генпрокурором станет кум Януковича, Газпром зайдет в Кабмин...

Народный депутат от «Народной самообороны» Тарас СТЕЦЬКИВ считает подачу Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в парламент кандидатуры Виктора ПШОНКИ для назначения на должность генерального прокурора «следующим звеном в узурпации и приватизации власти Партией регионов и лично ЯНУКОВИЧЕМ».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что В.ПШОНКА - выходец из Донецка и кум Президента.

Депутат отметил, что после печально известного решения Конституционного Суда он уже не удивляется действиям представителей нынешней власти. «Теперь у них будет и карманная прокуратура, поскольку суды они уже подмяли, Верховную Раду - тоже. Завтра еще «Газпром» зайдет в Кабинет министров - и все будет «нормально», - заявил он.