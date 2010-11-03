Пересчет голосов в прямом эфире закончился: «инсинуации» исключили?

По результатам параллельного публичного подсчета голосов, который проходил в Харьковском университете электроники и транслировался в прямом эфире областного телевидения, на выборах мэра Харькова победил кандидат от Партии регионов Геннадий КЕРНЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно результатам подсчета, за Г.КЕРНЕСА проголосовали 130 тысяч 331 избиратель, за кандидата от политической партии ВО «Батькивщина» Арсена АВАКОВА проголосовали 127 тысяч 605 избирателей. Разница между кандидатами составляет 2 тысячи 726 голосов.

Представитель интересов Г.КЕРНЕСА, первый заместитель председателя Харьковской городской организации Партии регионов Александр КРИВЦОВ подчеркнул, что параллельный подсчет голосов может организовать любая политическая сила. В то же время он выразил сомнение, что результаты подсчета будут отличаться. А.КРИВЦОВ заметил, что эта акция поможет «исключить всевозможные инсинуации, которые распространяет штаб Арсена АВАКОВА и сам господин АВАКОВ».

«Эти данные не являются официальными, хотя также является результатом подсчета голосов в протоколах», - сказал А.КРИВЦОВ.

Все присутствующие кандидаты на должность Харьковского городского председателя выразили удовлетворение результатами параллельного подсчета голосов в прямом эфире.

Результаты подсчета голосов в прямом эфире соответствуют результатам, которые вчера на пресс-конференции объявил председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

Г.КЕРНЕС и М.ДОБКИН впервые в Украине инициировали проведение параллельного подсчета голосов в прямом эфире.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября М.ДОБКИН заявил, что в Харькове, по данным подсчета всех протоколов с “мокрыми печатями”, на выборах мэра победил кандидат от Партии регионов Г.КЕРНЕС.

Он продемонстрировал журналистам папки со всеми 597 протоколами с “мокрыми” печатями и подписями всех членов избирательных комиссий.

По словам М.ДОБКИНА, за Г.КЕРЕНСА проголосовали 130 тысяч 331 избиратель, на втором месте кандидат от ВО «Батькивщина» Арсен АВАКОВ, за которого отдали голоса 127 тысяч 605 избирателей. Разрыв между кандидатами – 2 тысячи 726 голосов.

«Батькивщина» 2 ноября заявила, что в Харькове власть приступила “к финальной стадии фальсификации выборов Харьковского городского председателя в интересах КЕРНЕСА”.

Как отмечают авторы заявления, лидер Харьковской областной организации «Батькивщины» Арсен АВАКОВ выиграл выборы согласно данным нескольких экзит-полов и параллельного подсчета голосов. Однако, подчеркнули в “Батькивщине”, это не помешало губернатору Харьковской области М.ДОБКИНУ незаконно взять на себя функцию территориальной избирательной комиссии и так же незаконно объявить победителем Геннадия КЕРНЕСА.