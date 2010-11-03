Нива врезалась в Мерседес: трое погибших, трое раненых

Три женщины погибли и трое мужчин получили травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей 2 ноября в Крыму.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления ГАИ.

Автомобиль «Нива», двигавшийся в Кировском районе по дороге Симферополь - Феодосия, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Мерседес».

В ДТП погибли ехавшие в «Ниве» женщины: водитель машины, ее мать и подруга.

Водитель и пассажир «Мерседеса», а также мужчина-пассажир «Нивы» доставлены в больницу.