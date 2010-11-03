Нива врезалась в Мерседес: трое погибших, трое раненых
13:06, 03 ноября 2010Политика
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ДТП на дороге Симферополь - Феодосия
Три женщины погибли и трое мужчин получили травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей 2 ноября в Крыму.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления ГАИ.
Автомобиль «Нива», двигавшийся в Кировском районе по дороге Симферополь - Феодосия, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Мерседес».
В ДТП погибли ехавшие в «Ниве» женщины: водитель машины, ее мать и подруга.
Водитель и пассажир «Мерседеса», а также мужчина-пассажир «Нивы» доставлены в больницу.
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