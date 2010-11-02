Глава Севастопольской ГГА уже знает состав новой коалиции в горсовете

В горсовете Севастополя 45-46 депутатов от Партии регионов, 4 - от Сильной Украины и 3 от Народной партии создадут пропрезидентское большинство.

Об этом заявил председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ на аппаратном совещании во вторник, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГГА. «По результатам подсчёта 93,6 процентов бюллетеней, Партия регионов будет иметь в городском Совете 45-46 депутатов, “Сильная Украина” - 4 места, Народная партия - 3 места, соответственно вместе это 52-53 депутата, что позволит серьёзно поддерживать Президента по работе», - сказал В.САРАТОВ. По утверждению главы горадминистрации, «в общем, это будет 70 процентов, поэтому, учитывая, что у нас уже есть принципиальной согласие с руководителями этих партий, мы после подведения итогов выборов и регистрации кандидатов, создаём сразу коалицию и начинаем работать вместе».