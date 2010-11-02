Янукович завтра будет на матче Шахтер - Арсенал

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завтра с рабочей поездкой посетит Донецкую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных введению в эксплуатацию третьей очереди объездной автомобильной дороги вокруг Донецка - «Знамянка-Луганск-Изварино».

По предварительной информации, В.ЯНУКОВИЧ также посетит в Донецке футбольный матч, который вечером пройдет на стадионе «Донбасс Арена» в рамках Лиги Чемпионов между ФК «Шахтер» и лондонским ФК «Арсенал».

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ завтра также планирует посетить Луганск.

По данным Луганской ОГА, программой рабочей поездки предусматривается открытие главой государства участка объездной дороги вокруг Луганска и посещение военного лицея.