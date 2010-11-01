В Одессе 3 тысячи человек пришли на митинг против фальсификаций

На Думской площади Одессы около 3 тысяч жителей города провели митинг против фальсификаций волеизъявления граждан на местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, участники протестной акции выступили в защиту свободного и демократического выбора горожан.

«Сегодня мы убедились, что сделанный нами 31 октября выбор лучших кандидатов в члены Одесского горсовета и мэры города подвергается серьезным фальсификациям... До сих пор нету результатов выборов», - сказал в выступлении президент Ассоциации работодателей юга Украины Юрий БОРЩЕНКО.

Журналист Сергей БРАТЧУК обвинил, «группу чиновников во главе с Эдуардом МАТВИЙЧУКОМ (председатель ОГА, глава облорганизации Партии регионов – УНИАН) и главой ТИК Александром АХМЕРОВЫМ» в злоупотреблении админресурсом и игнорировании требований законодательства. «У нас не остается иного выхода, как совместно выступить в защиту своего права самостоятельно избирать достойных людей в органы городского самоуправления», – отметил С.БРАТЧУК.

Перед участниками митинга выступили председатель Одесской организации Национального союза писателей Украины Геннадий ЩЕПКИВСКИЙ, председатель областного Союза ветеранов войны Виктор МАСТЕРЕНКО, предприниматель Валерий ЧОПИКОВ и другие.

К собравшимся обратился также нынешний городской председатель и кандидат в мэры Эдуард ГУРВИЦ. Он высказал уверенность в том, что горожане не допустят ущемления конституционных и избирательных прав, что «массовые нарушения законодательства в Одессе не пройдут».

Мэр сообщил, что сегодня на пресс-конференции международные наблюдатели сообщили, что "давно не видели таких нечестных выборов".

Также он заявил, что намерен до конца отстаивать результаты выборов, на которых он одержал победу. «У этих людей есть поддельные печати, бюллетени, пломбы. Но у них нет совести. Поэтому мы им Одессу не сдадим. И то, что вы сегодня здесь, показывает то, что мы победим. Я Одессу не сдам, я - с вами", - сказал Э.ГУРВИЦ.

Участники митинга скандировали: «Наш мэр – Гурвиц», «Одессу - не сдадим».