Ющенко снова все валит на Тимошенко

«Наша Украина» будет призывать патриотические и демократические политические силы к консолидации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель партии Виктор ЮЩЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, сегодня «Наша Украина» планирует обнародовать заявление к патриотическим и демократическим силам с призывом объединяться в большинство или формировать консолидированную оппозицию в местных органах власти.

В частности, сказал В.ЮЩЕНКО, его партия будет стремиться к формированию большинства в местных советах с патриотическими и демократическими силами, а в случае невозможности формирования такого большинства - будет призывать их к консолидированным действиям в оппозиции.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня в Украине большинство избирателей поддерживают демократические и патриотические идеи, но из-за раздробленности таких политических сил они сегодня не выиграли выборы.

“Раздробленность, которую продемонстрировали демократические и патриотические силы на этих выборах, является одним из признаков, когда в списках политических сил, принимающих участие в выборах, в некоторых округах было более 40 политических партий, две трети из которых можно назвать демократическими”, - отметил он.

По его мнению, это является свидетельством разрушительных процессов, состоявшихся в круге демократических и патриотических сил, которые дошли до критической черты. “Нам нужна консолидация не популистских сил, не людей, которые предлагают собственный пиар, а консолидация тех сил, которые относят себя к демократическому кругу”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время он не назвал конкретные политические силы, с которыми готова сотрудничать «Наша Украина», но крайне негативно отозвался о лидере партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО. «Если давать ответ на то, почему украинская демократия такая на сегодняшний день раздробленная, наибольшую причину раздробленности демократических сил принесла позиция ТИМОШЕНКО», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он также высказал пожелание, чтобы его партия сотрудничала с теми силами, представители которых раньше либо входили в «Нашу Украину», либо с ней сотрудничали.