В Одессе засекретили протоколы подсчета голосов?

В Одессе руководители ряда избирательных комиссий, в частности, на участке № 81 в Суворовском районе, участке № 342 в Малиновском районе и других, отказываются обнародовать протоколы подсчета голосов.

Об этом сегодня сообщил УНИАН председатель Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО, уточнив, что «руководители участковых комиссий также отказываются предоставлять копии протоколов официальным наблюдателям на выборах от различных политических сил».

При этом, по словам А.БОЙКО, они прибегают к противоправным мотивациям своих деяний: «сначала передадим бюллетени в окружную комиссию, где утвердят документы, а затем вывесим протоколы и предоставим копии протоколов подсчета голосов».

«Как не печально, поступают десятки сообщений о таких грубых нарушениях избирательного законодательства, - отметил эксперт, - что может свидетельствовать об опасной системной ситуации. Между тем, такие деяния должностных лиц квалифицируются, по меньшей мере, как нарушение требований ст. 212 Административного кодекса Украины, что влечет наложение штрафных санкций».

Кроме того, отметил А.БОЙКО, «должностные лица, которые прибегают к подобным противоправным деяниям, могут быть заподозрены и привлечены к ответственности за преступные манипуляции с протоколами. Поскольку копии документов, вывешенные на участках, как раз и являются гарантией того, что протоколы в теризбиркомы поступят в том виде, в котором были заверены подписями и печатями непосредственно на местах голосования».