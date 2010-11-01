Литвин думает, что депутаты могли бы превратить мужчину в женщину

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подчеркивает, что парламент не может признать местные выборы недействительными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на пресс-конференции, комментируя заявления представителей оппозиции относительно существенных нарушений во время выборов в органы местного самоуправления и признания их недействительными.

В.ЛИТВИН напомнил, что, в соответствии с законодательством, «в целом выборы нельзя признать недействительными». При этом он добавил, что, в соответствии с решениями судов, могут быть признаны недействительными выборы на отдельных участках и в отдельных округах. По словам спикера, даже в политическом плане парламент не сможет принять такого решения, потому что «не будет необходимого количества голосов».

Также В.ЛИТВИН заметил: «Верховная Рада может все, кроме того, чтобы мужчину превратить в женщину, но при нынешних достижениях медицины и это можно сделать».

«Я думаю, что Верховная Рада могла бы и такое решение принять», - сказал он, добавив что шутит.