Литвин думает, что депутаты могли бы превратить мужчину в женщину
Но не признать выборы недействительными
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подчеркивает, что парламент не может признать местные выборы недействительными.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на пресс-конференции, комментируя заявления представителей оппозиции относительно существенных нарушений во время выборов в органы местного самоуправления и признания их недействительными.
В.ЛИТВИН напомнил, что, в соответствии с законодательством, «в целом выборы нельзя признать недействительными». При этом он добавил, что, в соответствии с решениями судов, могут быть признаны недействительными выборы на отдельных участках и в отдельных округах. По словам спикера, даже в политическом плане парламент не сможет принять такого решения, потому что «не будет необходимого количества голосов».
Также В.ЛИТВИН заметил: «Верховная Рада может все, кроме того, чтобы мужчину превратить в женщину, но при нынешних достижениях медицины и это можно сделать».
«Я думаю, что Верховная Рада могла бы и такое решение принять», - сказал он, добавив что шутит.