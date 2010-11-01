Батькивщина требует «прекратить фальсификацию» в Запорожье

Партия «Батьківщина» заявляет о фальсификациях результатов голосования в Запорожье.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы партии «Батьківщина», переданном УНИАН.

“На эту минуту в Запорожье заблокирован подсчет голосов с целью не допустить победы кандидата на должность мэра от нашей политической силы Александра СИНА”, - отмечается в сообщении. «Батьківщина» подчеркивает, что, по результатам подсчета данных 76% протоколов, кандидат от этой партии лидирует с отрывом в 7%.

«Батьківщина» требует «немедленно прекратить фальсификацию, возобновить честный и объективный подсчет голосов».

“Батьківщина” просит Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные органы “немедленно остановить фальсификации результатов голосования в Запорожье” и возбудить уголовное дело против тех, кто сегодня “по указанию власти осуществляет грубое преступление против права жителей Запорожья иметь своего, а не навязанного Партией регионов руководителя города”.

«Батьківщина» обращается к международным наблюдателям, к мировой общественности, к представителям дипломатических миссий, аккредитованных в Украине с просьбой дать оценку как фальсификациям на выборах в местные органы власти в целом, так и грубым попыткам исказить волеизъявление людей в Запорожье», - говорится в сообщении.