БЮТ хочет повторных выборов в двух областях и одном городе
11:46, 01 ноября 2010Политика
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Проект зарегистрируют в ВР
БЮТ требует рассмотрения в Верховной Раде вопроса о непризнании результатов выборов в Киевской и Львовской областях, а также в Тернополе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.
Он отметил, что соответствующий проект постановления будет зарегистрирован сегодня в парламенте.
А.КОЖЕМЯКИН сообщил, что фракция БЮТ настаивает на проведении повторных выборов в этих регионах.
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