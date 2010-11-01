БЮТ хочет повторных выборов в двух областях и одном городе

БЮТ требует рассмотрения в Верховной Раде вопроса о непризнании результатов выборов в Киевской и Львовской областях, а также в Тернополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что соответствующий проект постановления будет зарегистрирован сегодня в парламенте.

А.КОЖЕМЯКИН сообщил, что фракция БЮТ настаивает на проведении повторных выборов в этих регионах.