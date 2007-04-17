Мониторинговый комитет ПАСЕ против ”подталкивания Украины к выборам”

12:04, 17 апреля 2007
Политика
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Одобрен проект резолюции

Мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы на своем сегодняшнем заседании одобрил проект резолюции по Украине, которую планируется принять по итогам дебатов, запланированных на 19 апреля.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил член Мониторингового комитета, народный депутат Верховной Рады Украины Виталий ШИБКО.

“Главное – что снято подталкивание к внеочередным выборам”, - сказал он.

По словам В.ШИБКО, в проекте содержится призыв к политическим силам Украины найти выход из ситуации путем переговоров и поиска консенсуса.

При этом, по словам украинского члена Мониторингового комитета, в проекте резолюции отмечается, что новые выборы было бы лучше проводить по измененному избирательному законодательству и после отказа от императивного мандата.

Кроме того, проектом резолюции предлагается рекомендовать Украине внести изменения в Конституцию. По словам украинского депутата, члены Мониторингового комитета во время заседания выразили понимание того, что нынешние украинские проблемы в известной степени вызваны несовершенством Основного закона.

 

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