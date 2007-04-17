Мониторинговый комитет ПАСЕ против ”подталкивания Украины к выборам”

Мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы на своем сегодняшнем заседании одобрил проект резолюции по Украине, которую планируется принять по итогам дебатов, запланированных на 19 апреля.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил член Мониторингового комитета, народный депутат Верховной Рады Украины Виталий ШИБКО.

“Главное – что снято подталкивание к внеочередным выборам”, - сказал он.

По словам В.ШИБКО, в проекте содержится призыв к политическим силам Украины найти выход из ситуации путем переговоров и поиска консенсуса.

При этом, по словам украинского члена Мониторингового комитета, в проекте резолюции отмечается, что новые выборы было бы лучше проводить по измененному избирательному законодательству и после отказа от императивного мандата.

Кроме того, проектом резолюции предлагается рекомендовать Украине внести изменения в Конституцию. По словам украинского депутата, члены Мониторингового комитета во время заседания выразили понимание того, что нынешние украинские проблемы в известной степени вызваны несовершенством Основного закона.