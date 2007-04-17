Мониторинговый комитет ПАСЕ против ”подталкивания Украины к выборам”
Одобрен проект резолюции
|Виталий ШИБКО
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил член Мониторингового комитета, народный депутат Верховной Рады Украины Виталий ШИБКО.
“Главное – что снято подталкивание к внеочередным выборам”, - сказал он.
По словам В.ШИБКО, в проекте содержится призыв к политическим силам Украины найти выход из ситуации путем переговоров и поиска консенсуса.
При этом, по словам украинского члена Мониторингового комитета, в проекте резолюции отмечается, что новые выборы было бы лучше проводить по измененному избирательному законодательству и после отказа от императивного мандата.
Кроме того, проектом резолюции предлагается рекомендовать Украине внести изменения в Конституцию. По словам украинского депутата, члены Мониторингового комитета во время заседания выразили понимание того, что нынешние украинские проблемы в известной степени вызваны несовершенством Основного закона.