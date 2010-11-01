Гран-при «Молодости» получил фильм «Счастье мое»

Гран-при 40-го международного кинофестиваля «Молодость» - статуэтку “Скифского оленя" и премию 10 тыс. дол. - получил фильм украинского режиссера Сергея ЛОЗНИЦЫ «Счастье мое» .

Как сообщается в пресс-релизе МКФ «Молодость», организаторы обозначили нынешний юбилейный фестиваль латинскими буквами «XL» по количественным характеристиками проекта. На фестивале, который проходил в Киеве с 23 по 31 октября, были показаны 394 ленты из 48 стран мира. В конкурсе студенческих фильмов приняли участие 23 фильма, в короткометражном конкурсе – 22, в полнометражном – 13. В альтернативном конкурсе – программе «Sunny Bunny» соревновалось 11 лент, в «Панораме украинского кино» - 27 фильмов. Кроме этого, фестиваль представил 24 внеконкурсные программы, среди которых следует особенно отметить юбилейную ретроспективу фильмов-победителей «Молодости» предыдущих лет под названием «20+20».

Как отмечено в пресс-релизе, международное жюри кинофестиваля во главе с французским режиссером Марком КАРО присудило следующие призы:

за лучший полнометражный игровой фильм (2,5 тыс. дол.) фильму «Звуки шума» (Sound of Noise), режиссеры Ола СИМОНССОН и Йоханнес ШТЕРНЕ НИЛЬСОН (Швеция);

за лучший короткометражный игровой фильм (2,5 тыс. дол.) лентам «Угнетенное большинство» (Majorite opprimee), режиссер Элеонор ПУРЬЯ (Франция) и «ДівчинаЯкЯ» (GirlLikeMe), режиссер Роуленд ДЖОБСОН (Великобритания);

за лучший студенческий фильм (2,5 тыс. дол.) фильма «Это я, Гельмут» (Ich bin`s Helmut), режиссер Николас ШТАЙНЕР (Германия).

Кроме того, поощрительный диплом от главного жюри получил студенческий фильм «Вот и Я» (Itt Vagyok), режиссера Шимлера БАЛИНТА (Венгрия). А приз имени Ива Монтана лучшему молодому актеру или актрисе и 1000 евро получила Моника дель КАРМЕН из мексиканского фильма «Високосный год» (Ano Bisiesto).

Как сообщают организаторы «Молодости», в рамках фестиваля проходили еще два альтернативных киноконкурса. Главный приз в конкурсе «Украинская панорама» и 2 тыс. дол. получил режиссер Дмитрий ТЯЖЛОВ за фильм «Я памятник себе». Дипломом за лучшую режиссуру награжден фильм «Собаки города Украинка», режиссер Дарья ОНИЩЕНКО. Диплом за лучшую женскую роль получила Юлия ЖИТЕЛЬНАЯ за роль маленькой Маши в фильме «Чешки» режиссера Юлии ГОГОЛЬ.

В программе конкурса «Sunny Bunny», фильмы гей- и лесбийской тематики, главный приз был разделен между двумя лентами: «Открытка папе» (Postcard to Daddy), режиссер Михаэль ШТОК (Германия) и «Братство» (Broderskab), режиссер Николо ДОНАТО (Дания). Также специальный диплом получил фильм «Зомби из Лос-Анджелеса» (L. A. Zombie), режиссер Брюс ЛЯБРЮС (США).

Призы зрительских симпатий получили полнометражный фильм «Звуки шума» и короткометражная лента «Маленький нацист» (Der kleine Nazi), режиссер Петра ЛЮШОВ (Германия).