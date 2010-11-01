В Харькове и области проголосовали 43,3% избирателей

Явка избирателей на местных выборах в целом по Харькову и Харьковской области составляет 43,3%

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Харьковской областной избирательной комиссии Александр РУСИНОВ.

По его словам, в целом в Харьковской области проголосовало свыше 945 тыс. избирателей.

Явка избирателей по городу Харькову составляла 40,0%, по районам области – 46,5%. Наибольшая явка зафиксирована в Изюмском (62,7%), Двуреченском (61,3%), Первомайском (58,8%), Близнюковском (58,7%), Зачепиловском (56,7%), Краснокутском (55,6%) районах области.

По словам А.РУСАНОВА, самая низкая явка избирателей наблюдалась в городах областного значения Люботин (37,2%), Лозовая (37,3%), Первомайский (42,4%), Чугуев (43,8%), а также в Харьковском районе области (42,4%).