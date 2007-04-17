Кивалов уже не хочет рулить Центризбиркомом

Народный депутат, член фракции Партии регионов Сергей КИВАЛОВ написал заявление на имя Президента Украины о сложении с себя полномочий председателя Центральной избирательной комиссии и члена ЦИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.КИВАЛОВ сообщил сегодня во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады.

Он отметил, что сразу после его заявления с трибуны ВР соответствующий документ будет направлен в Секретариат Президента Украины.

С.КИВАЛОВ отметил, что в 2004 году ЦИК была незаконно отправлена в отставку. При этом, по его словам, члены ЦИК были уволены с формулировкой «политическое недоверие».

Как отметил депутат, ни один кодекс и ни один закон не предусматривают такой причины увольнения, как политическое недоверие, «но, слава Богу, что 2 апреля текущего года весь состав ЦИК (состав 2004 года, когда Центризбирком возглавлял С.КИВАЛОВ – УНИАН) был восстановлен и сегодня он действует» (речь идет о соответствующем постановлении парламента – УНИАН).

С.КИВАЛОВ также отметил, что основанием для написания такого заявления стало стремление не дать оппозиционным силам повод для осуществления провокационных действий против членов ЦИК. «Кроме того, я это сделал в интересах нашей политической силы и интересов государства», - сказал он.

Он также напомнил, что после того, как Президент Виктор ЮЩЕНКО ознакомится с его заявлением, он должен будет направить в ВР соответствующее представление об освобождении его от должности председателя ЦИК.