Наблюдатели, которые хвалят выборы, неизвестно откуда взялись

Международные наблюдатели, представляющие в Украине организацию «За справедливые выборы», отказываются предоставлять какую-либо информацию о данной организации.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос корреспондента УНИАН об учредителях данной организации, наблюдатель, представляющий эту организацию в Украине, Марк ПРОУДЖАНСКИ порекомендовал обратиться за необходимой информацией в интернет. По его словам, сам он не владеет какой-либо полной информацией об организации «За справедливые выборы», чьи интересы он представляет в Украине.

В то же время он добавил, что уже неоднократно представлял интересы данной организации в разных регионах мира, в том числе и в Южной Осетии после самопровозглашения ею независимости от Грузии.

«Я же не спрашиваю, в каком году и кем было основано ваше агентство», - отметил еще один наблюдатель от организации «За справедливые выборы» Елена ТЕПЛИЦКАЯ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН. По ее словам, наблюдатели данной организации посетили в ходе сегодняшнего голосования два города в Киевской области – Бучу и Вышгород, каких-либо серьезных нарушений ими зафиксировано не было. «Все там было тихо-мирно», - отметила наблюдатель.