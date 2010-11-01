Кандидат опровергает, что угрожал физической расправой наблюдателю

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Единый центр» Михаил ПЛУЖНИКОВ опровергает информацию о том, что он угрожал физической расправой наблюдателю общественной сети «Опора».

В интервью корреспонденту УНИАН М.ПЛУЖНИКОВ сказал, что на место конфликта сотрудников милиции вызвало его доверенное лицо – Екатерина БАРБОЯНОВА. Причиной было то, что, как считает М.ПЛУЖНИКОВ, его в нарушение закона лишили информационного стенда, а его избирателей - возможности познакомится со своим кандидатом.

М.ПЛУЖНИКОВ уверен, что его листовка, в которой излагалась не только биография, но и часть предвыборной программы, была заклеена незаконно. Если наблюдатель сети «Опора» посчитала ее агитационной, то должна была оформить акт о нарушении и передать в территориальную избирательную комиссию, которая, в свою очередь, должна была принять решение об изъятии части текста. Всего этого сделано не было, подчеркнул он.

«Вместо законной процедуры наблюдатель и теризбирком устроили самосуд, просто заклеив мою листовку», - уверен М.ПЛУЖНИКОВ.

М.ПЛУЖНИКОВ утверждает, что не угрожал физической расправой, а разговор с наблюдателем «Опоры» проходил «исключительно корректно». По его словам, это могут подтвердить и его доверенные лица, и члены комиссии, и сотрудники милиции, и посетители участка.

К тому же, при регистрации в территориальной избирательной комиссии М.ПЛУЖНИКОВ, как и другие кандидаты, получил шаблон для заполнения информационных материалов о себе. К слову, документы пришлось доделывать несколько раз, отметил он. «Если бы там были какие-либо неточности, то в ТИКе листовку не зарегистрировали бы. Однако материалы были одобрены комиссией и размещены на официальном стенде», - сказал М.ПЛУЖНИКОВ.

«Милицию мы вызвали, чтобы вернуть первоначальный текст листовки и зафиксировать это официально», - подчеркнул М.ПЛУЖНИКОВ.

Ранее УНИАН по ссылкой на «Опору» сообщал о том, что кандидат в депутаты Николаевского горсовета М.ПЛУЖНИКОВ угрожал физической расправой 19-летней студентке-наблюдателю от сети «Опора» в Николаевской области.

Конфликт возник на участке № 20091, где по решению теризбиркома были вывешены листовки, содержащие не только биографию М.ПЛУЖНИКОВА, как предусмотрено законом, но и материалы, которые наблюдатель расценила как агитацию. Девушка потребовала от комиссии заклеить агитационные материалы.