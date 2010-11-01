Экзит-пол: результаты выборов в горсовет Винницы

По результатам экзит-пола, который проводило отделение Комитета избирателей Украины в Винницкой области, победу на выборах Винницкого горсовета одерживает партия «Совесть Украины» - 31,4%, у «Батькивщины» - 19,5%, у Партии регионов – 8,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные предоставлены КИУ в Винницкой области.

По результатам экзит-пола, победу в выборах депутатов городского совета одержала партия «Совесть Украины», которая набрала 31,4%, на втором месте – «Батькивщина» с 19,5%, Партия регионов – 8,9%, «Свобода» - 8,5%, «Фронт Змін» – 7,9%, «УДАР» - 4,7%, Коммунистическая партия – 3%, «Сильная Украина» - 2,2% и другие партии – набрали меньше 1%.

По данным опроса, неожиданными стали результаты партии «Свобода» и «Сильная Украина», которые показали очень стремительный рост поддержки избирателей.

В целом были опрошены 2 тысячи избирателей на выходе с 40 избирательных участков, то есть по 50 избирателей на каждом участке.

Общая погрешность выборки составляет 2,2%.