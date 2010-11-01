Азаров: не имеет значения, что в некоторых областях победила оппозиция

Для Партии регионов не имеет большого значения, что в некоторых областях на выборах победила оппозиция.

Об этом заявил на брифинге в пресс-центре центрального штаба Партии регионов глава партии Николай АЗАРОВ.

«Конечно, где-то проголосовали за мэра от другой партии, где-то победили наши оппоненты, где-то в какой-то области Партия регионов не на первом месте. Не это самое главное», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, главным результатом местных выборов является то, что они прошли честно и демократически.

В то же время, Н.АЗАРОВ отметил, что власть будет сотрудничать с теми мэрами городов, где победили представители других партий. При этом он высказал уверенность, что «придут времена, когда Партия регионов будет рассчитывать на высокий результат в Западной Украине».

Н.АЗАРОВ отметил, что Партия регионов по результатам выборов укрепила свои позиции центральных областях. «Для нас все регионы равны – что на Западе, что на Востоке», - отметил Н.АЗАРОВ.