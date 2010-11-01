На выборах мэра Запорожья лидирует кандидат "Батьківщини"

В Запорожье, согласно результатам экзит-пола "Савик Шустер студия", на выборах мэра города лидирует Александр СИН - кандидат на пост городского председателя от "Батьківщини".

Согласно обнародованным данным, А.СИН набрал 41,26% голосов, его основной соперник в предвыборной гонке на пост мэра Запорожья - кандидат от Партии регионов Владимир КАЛЬЦЕВ набрал 31,5% голосов.

При этом, согласно результатам экзит-пола "Савик Шустер студия", и в Запорожский облсовет и в Запорожский горсовет наибольшее количество голосов избирателей набрала Партия регионов.

Согласно данным опроса, за депутатов от ПР в Запорожский областной совет проголосовали 46,6%, за "Батьківщину", которая "на втором месте" - 15,4%, за депутатов от ПР в Запорожский горсовет отдали свои голоса 31,2% запорожцев, за "Батьківщину" - 25,2% (так же "второе место").

Т.е., согласно экзит-пола, не смотря на все усилия ПР по обеспечению поста Запорожского городского председателя именно за В.КАЛЬЦЕВЫМ, запорожцы проголосовали в целом за партию, но против ее кандидата в мэры Запорожья.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября, вернувшись из Киева, мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ, бессменно занимающий пост Запорожского городского головы с 2003 года, заявил о своем уходе с поста мэра Запорожья. На следующий день стало известно о заявлении о сложении полномочий и секретарем Запорожского горсовета Юрием КАПТЮХОМ (ПР). А 24 сентября в ходе 43-й внеочередной сессии депутаты Запорожского горсовета утвердили решения о досрочном прекращении полномочий мэра Запорожья Е.КАРТАШОВА и секретаря горсовета Ю.КАПТЮХА и избрали и. о. мэра В.КАЛЬЦЕВА, до последнего времени занимавшего пост первого заместителя председателя ЗОГА и являвшегося руководителем Запорожской городской организации Партии регионов. Т.о. в соответствии с законодательством, В.КАЛЬЦЕВ (неоднократно участвовавший в выборах на пост мэра Запорожья и неоднократно проигрывавший их, сначала Александру ПОЛЯКУ, а затем и Е.КАРТАШОВУ) стал и.о. городского головы Запорожья - фактически возглавил городскую власть, "перебрался" в Запорожскую мэрию и продолжал публично действовать в качестве и.о. городского головы (не ушел в отпуск) после того, как был зарегистрирован кандидатом на пост мэра Запорожья.

Справка УНИАН. В.КАЛЬЦЕВ, 1966 г.р. бизнесмен, председатель совета директоров компании "Александр", неоднократный участник выборов на пост мэра Запорожья, руководитель Запорожской городской организации Партии регионов.

А.СИН, 1961 г.р., председатель Запорожской городской организации ВО "Батьківщина", экс-первый заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации (02.02.2006-18.06.2006), экс-председатель Запорожского областного контрольно-ревизионного управления, заместитель генерального директора по юридическим вопросам и корпоративным рискам Запорожской АЭС.