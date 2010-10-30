ЦИК подбросила 75,7 тысяч на повторную печать бюллетеней в Крыму

Центральная избирательная комиссия на своем заседании в субботу приняла решение выделить дополнительно 75,7 тыс. гривен на повторную печать избирательных бюллетеней для Центральной районной в городе Симферополе избирательной комиссии АР Крым.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия из СМИ ЦИК, соответственное обращения от Совета министров АРК поступило 30 октября.

«Рассмотрев отмеченное обращение, ЦИК утвердил распределение дополнительных средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение выборов депутатов Верховной Рады АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 31 октября 2010 года для Совета министров АРК», - отмечается в сообщении.

Это постановление будет передано Министерству финансов Украины на согласование, а также в прокуратуру Автономной Республики Крым для проверки обстоятельств порчи избирательных бюллетеней, объяснили в ЦИК.