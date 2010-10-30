Председатель Львовского облсовета подал в суд на ТИК

Председатель Львовского областного совета, кандидат в депутаты в облсовет от политической партии «Наша Украина» Мирослав СЕНИК подал судебный иск на действия львовской территориальной избирательной комиссии.

Об этом он сообщил УНИАН.

В своем иске М.СЕНИК требует от ТИК не нарушать закон о выборах, в частности, не рассматривать жалобу относительно его кандидатуры в депутаты, которую подал председатель одной из районных ТИК.

Жалобы на М.СЕНИКА поступили еще 27 октября, и по закону о выборах, ТИК в двухдневный срок должна была отреагировать на них. 28 октября решение не было принято, а 29 октября не хватило кворума, поэтому заседание перенесли на 30 октября

Сегодня в 17.00 во Львовском окружном административном суде началось рассмотрение иска М.СЕНИКА на действии ТИК.

Как стало известно УНИАН, на 18.00 назначено начало заседания областной ТИК во время которого, в частности планируется рассмотреть жалобу председателя одной из районных ТИК Львовщины на действии председателя Львовского областного совета.