Турчинов назвал циничными заявления Януковича

Первый заместитель лидера партии “Батьківщини” Александр ТУРЧИНОВ назвал циничными заявления Президента Украины о недопустимости использования админресурса.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Это можно воспринимать как анекдот – Виктор ЯНУКОВИЧ просит губернаторов не использовать админресурс”, - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что один из представителей Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заявил, что те чиновники, которые будут применять админресурс, будут освобождаться от должностей. “Я могу прогнозировать, что должностей будут лишены те губернаторы, которые неэффективно будут использовать админресурс, или даже с использованием админресурса не дадут те плановые результаты, которые раздавались ЯНУКОВИЧЕМ”, - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что во время всех официальных мероприятий Президент Украины и его окружение рассказывают о честных выборах, но делают все чтобы эти выборы не были демократическими. “Это настолько цинично, когда демонстрируют пренебрежение к закону, к Конституции, к правам граждан. И на этом фоне они демонстрируют Западу слова, полностью противоречат делам”, - добавил он.

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Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что лишь 1% типографий, где изготовлялись избирательные бюллетени, имели законное право это делать.

По словам А.ТУРЧИНОВА, после того, как в ряде регионов были обнаружены факты печатания неучтенных бюллетеней, активисты “Батьківщини” провели проверку, каким образом в Украине придерживаются избирательного законодательства относительно печатания бюллетеней.

Он напомнил, что в соответствии с ч. 2 ст. 66 закона о местных выборах, избирательные бюллетени являются документами строгой отчетности. “Украинское законодательство четко регламентирует, как и где печатаются документы, имеющие такую позицию, как документы строгой отчетности”, - сказал он. А.ТУРЧИНОВ заметил, что п. 17 ст. 9 закона о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности четко фиксирует, что лицензированию подлежит в обязательном порядке изготовление ценных бумаг и документов строгой отчетности. Кроме того, добавил он, согласно с постановлением Кабинета министров, документы строгой отчетности должны печататься на специализированных предприятиях, которые охраняются органами внутренних дел.

О.Турчинов заметил, что согласно с проведенной проверкой, удалось выяснить, что бюллетени печатались на 487 полиграфических предприятиях. При этом, сказал он, лишь 30 из них заявили, что имеют лицензию на изготовление документов строгой отчетности.

“В то же время, сайт Министерства финансов подтверждает наличие таких лицензий лишь у 4 типографий, что составляет меньше 1% общего количества типографий, которые изготовляют документы”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его убеждению, это говорит о том, что “вместо документов строгой отчетности нам предлагают обеспечивать голосование чем-то, похожим на туалетную бумагу, которую можно достать, который можно купить или самим изготовить”.