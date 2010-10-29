Страны ГУАМ договорились об обмене специалистами - борцами с коррупцией

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ заявляют о необходимости интенсификации региональных и двухсторонних усилий в сфере борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, сегодня в Киеве под председательством грузинской стороны завершилось 3-е заседание Рабочей подгруппы по борьбе с коррупцией и отмыванием денег (РПГ-КОД).

Участники заседания подвели итоги проведенной в течение 2010 года работы, определили план мероприятий на 2011 год и утвердили кандидатуру Грузии в качестве страны-координатора Рабочей подгруппы на период 2011-2012 годов.

Стороны также согласовали структуру тематического раздела «Информационного бюллетеня ГУАМ» в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией и отмыванием денег и состав сведений для регулярного обмена информацией между компетентными органами государств-членов ГУАМ.

Участники Рабочей подгруппы отметили необходимость интенсификации на двухстороннем уровне оперативного взаимодействия между компетентными органами государств-членов ГУАМ по вопросам борьбы с коррупцией и отмыванием денег, а также взаимного обмена специалистами и стажерами с целью изучения опыта.

РПГ-КОД также заявила о намерении активизировать взаимодействие государств-членов ГУАМ по вопросам предупреждения и борьбы с коррупцией и отмыванием денег в рамках Комитета экспертов по оценке мероприятий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), Группе государств Совета Европы против коррупции (GRECO) и Егмонтской группе.

На повестке для заседания также стоял вопрос подготовки к началу имплементации Проекта международной технической помощи ГУАМ со стороны Антикоррупционной сети ОЭСР и США в сфере борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

Очередное заседание РПГ-КОД планируется провести в марте-апреле 2011 года, сообщили в Секретариате ГУАМ.