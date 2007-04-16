Политологи оценивают шансы ”Украинской правицы” попасть в парламент

Украинские политологи сомневаются в шансах избирательного блока «Рух - Украинская правица» попасть в следующую Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса экспертов, проведенного Центром исследований политических ценностей. (УНИАН: 16 апреля состоялся межпартийный съезд УНП, НРУ, УРП «Собор», который утвердил список избирательного блока «Рух - Украинская правица»).

В частности, по мнению директора Института глобальных стратегий Вадима КАРАСЁВА «по результатам досрочных парламентских выборов в парламент попадут правые и правоцентристские политические силы, но не «правица». «Правица», скорее всего, не наберет 3%, что позволит «Нашей Украине» представлять интересы правого и правоцентристского электората в будущей Верховной Раде».

В свою очередь председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ, в частности, считает, что «Правице» не хватает харизматичного лидера, что существенно уменьшает шансы блока для попадания в следующую Верховную Раду».

По мнению руководителя Центра расширения возможностей Виктора НЕБОЖЕНКО, у «Правицы» пока мало шансов пройти в парламент, и многое, считает он, зависит от первой «десятки» блока. «Если мы увидим чрезвычайно энергичные и символические фигуры, то тогда у них шансы есть. В электоральном поле есть группа избирателей, которые с удовольствием отдали бы голоса только им, – украинским националистам. И эта группа больше 3%», - отметил эксперт.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что «Украинская правица» имеет сугубо теоретические шансы на прохождение в Верховную Раду. По его словам, социологические намерения дают невысокие рейтинги как отдельных партий, которые входят в «Украинскую правицу», так и потенциального блока.